Рыбак из Огайо поймал на камеру загадочный торпедообразный НЛО
В Огайо рыбаку удалось запечатлеть на фото странный торпедообразный НЛО, который летел над озером. Инцидент был зафиксирован еще 23 октября 2011 года на территории государственного парка Нельсон-Лэджес. Корабль пришельцев американец обнаружил, просматривая снимки осеннего пейзажа.
Рыбак проживает в городе Гарреттсвилл, все это время он хранил молчание по поводу того, что видел корабль инопланетян. Его сын решил отправить фотографии уфологам для анализа. По словам рыбака, когда он делал снимки, но не видел в небе ничего странного. Предполагается, что объект двигался со скоростью звука.
Известный разоблачитель мистификаций в области НЛО Скотт Брандо убежден, что представленный снимок является подлинным, но его нельзя считать свидетельством вторжения представителей инопланетного разума. Как считает специалист, объект во время рыбалки могли случайно бросить воду.
Рыбак проживает в городе Гарреттсвилл, все это время он хранил молчание по поводу того, что видел корабль инопланетян. Его сын решил отправить фотографии уфологам для анализа. По словам рыбака, когда он делал снимки, но не видел в небе ничего странного. Предполагается, что объект двигался со скоростью звука.
Известный разоблачитель мистификаций в области НЛО Скотт Брандо убежден, что представленный снимок является подлинным, но его нельзя считать свидетельством вторжения представителей инопланетного разума. Как считает специалист, объект во время рыбалки могли случайно бросить воду.
Автор: Валерия Орлова