Инсайдеры: Apple может представить новые продукты уже в марте
Apple начнет показывать публике свои разработки уже в этом марте. Информацией о грядущей презентации располагают инсайдеры.
Как известно, Apple уже начал обновлять линейку продуктов, но какие именно изменения и каких устройств коснутся, пока что неизвестно. Данный прогноз выглядит довольно правдоподобно, так как каждый год в марте Apple что-то обновляет. К примеру, в прошлом году Apple удвоил объем памяти смартфону SE и удешевил iPad предыдущей генерации.
Ранее аналитики поговаривали, что в 2018 году Apple покажет уникальный iPad Pro, который обзаведется функцией Face Id. Не исключено, что новинку увидят как раз таки в следующем месяце.
Как известно, Apple уже начал обновлять линейку продуктов, но какие именно изменения и каких устройств коснутся, пока что неизвестно. Данный прогноз выглядит довольно правдоподобно, так как каждый год в марте Apple что-то обновляет. К примеру, в прошлом году Apple удвоил объем памяти смартфону SE и удешевил iPad предыдущей генерации.
Ранее аналитики поговаривали, что в 2018 году Apple покажет уникальный iPad Pro, который обзаведется функцией Face Id. Не исключено, что новинку увидят как раз таки в следующем месяце.
Автор: Вера Антонова