Ученые: Депрессивных людей можно вычислить по словам
Ученые выяснили, что людей, которые находятся в депрессивном состоянии, можно вычислить по словам. Результаты проведенного исследования обнародованы на страницах издания The Independent.
Эксперимент осуществлялся посредством использования технологий big data. Ученые проанализировали свыше тысячи сообщений на форумах, в социальных сетях и онлайн-дневниках, которые вели пользователи, страдающие от депрессии. Специалисты оценивали как часто встречающиеся фразы, так и лексическое разнообразие, длину предложений, грамматические конструкции и иные параметры.
Люди, страдающие от депрессии, предпочитают использовать следующие слова: «жалкий», «грустный», «одинокий», «я», «меня». Это первый снимок наличия апатии, поскольку человек замыкается в себе и сосредотачивается только на собственных переживаниях.
В ходе изучения материала исследования также встретили множество категоричных суждений: «совершенно», «ничего», «всегда». Этот факт объясняется тем, что страдающие депрессией люди предпочитают видеть мир без полутонов.
Научные сотрудники надеются, что результаты исследования пригодятся для обучения компьютеров, чтобы они определяли людей с депрессией и классифицировали их по проблемам: перфекционизм, низкая самооценка, повышенная тревожность.
Эксперимент осуществлялся посредством использования технологий big data. Ученые проанализировали свыше тысячи сообщений на форумах, в социальных сетях и онлайн-дневниках, которые вели пользователи, страдающие от депрессии. Специалисты оценивали как часто встречающиеся фразы, так и лексическое разнообразие, длину предложений, грамматические конструкции и иные параметры.
Люди, страдающие от депрессии, предпочитают использовать следующие слова: «жалкий», «грустный», «одинокий», «я», «меня». Это первый снимок наличия апатии, поскольку человек замыкается в себе и сосредотачивается только на собственных переживаниях.
В ходе изучения материала исследования также встретили множество категоричных суждений: «совершенно», «ничего», «всегда». Этот факт объясняется тем, что страдающие депрессией люди предпочитают видеть мир без полутонов.
Научные сотрудники надеются, что результаты исследования пригодятся для обучения компьютеров, чтобы они определяли людей с депрессией и классифицировали их по проблемам: перфекционизм, низкая самооценка, повышенная тревожность.
Автор: Валерия Орлова