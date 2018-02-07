В КНР создали кукол для секса и помощи по дому
В КНР компании преступили к производству кукол, которые могут быть сексуальными партнершами и помогать по дому. Такие роботы помогут немалочисленным одиноким мужчинам в Китае.
Женщины-роботы не только заменят спутницу жизни в доме одиноких мужчин, но и помогут по хозяйству семейной паре. Они могут быть медсестрами, исполнять мелодии на музыкальных инструментах, пользоваться посудомоечной машиной, включать или тушить свет в комнатах. Современные технические достижения позволяют очень точно имитировать внешность человека, поэтому они будут очень привлекательными. С такой "женщиной" можно общаться через приложение Siri.
Эти куклы должны помочь решить проблему, когда в КНР на 1 девочку приходится 14 мальчиков. Это результат проводимой долгие годы, по решению правительства, политики в сфере рождаемости. Компании EX Doll и Doll Sweet Dolls продают до 400 искусственных спутниц жизни в месяц.
Женщины-роботы не только заменят спутницу жизни в доме одиноких мужчин, но и помогут по хозяйству семейной паре. Они могут быть медсестрами, исполнять мелодии на музыкальных инструментах, пользоваться посудомоечной машиной, включать или тушить свет в комнатах. Современные технические достижения позволяют очень точно имитировать внешность человека, поэтому они будут очень привлекательными. С такой "женщиной" можно общаться через приложение Siri.
Эти куклы должны помочь решить проблему, когда в КНР на 1 девочку приходится 14 мальчиков. Это результат проводимой долгие годы, по решению правительства, политики в сфере рождаемости. Компании EX Doll и Doll Sweet Dolls продают до 400 искусственных спутниц жизни в месяц.
Автор: Северов Андрей