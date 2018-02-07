Пустыню Сахара второй раз за зиму засыпало снегом
Накануне ночью пустыню Сахара во второй раз за зиму засыпало снегом. В Сети стали появляться снимки, сделанные очевидцами, на которых запечатлены удивлённые местные жители и восторженные дети, весело спускающиеся с необычных для них горок.
Уточняется, снежные осадки на несколько сантиметров засыпали Сахару в городе Айн-Сефра, расположенном в северо-западной части Алжира. Первый раз аномальная погода проявила себя в январе. Эксперты постановили: подобные явления - очередное доказательство глобального потепления, несущего угрозу для жизни всего человечества.
В 2016 году жители указанного алжирского города увидели снег на песках Сахары впервые после перерыва в 37 лет. Подобные осадки в Айн-Сефре – крайняя редкость, несмотря на расположение населённого пункта на высоте одного километра над уровнем моря и окружение Атласскими горами. Обычно в зимний период температура воздуха в этой части североафриканской страны находится в пределах 6-12 °С.
Уточняется, снежные осадки на несколько сантиметров засыпали Сахару в городе Айн-Сефра, расположенном в северо-западной части Алжира. Первый раз аномальная погода проявила себя в январе. Эксперты постановили: подобные явления - очередное доказательство глобального потепления, несущего угрозу для жизни всего человечества.
В 2016 году жители указанного алжирского города увидели снег на песках Сахары впервые после перерыва в 37 лет. Подобные осадки в Айн-Сефре – крайняя редкость, несмотря на расположение населённого пункта на высоте одного километра над уровнем моря и окружение Атласскими горами. Обычно в зимний период температура воздуха в этой части североафриканской страны находится в пределах 6-12 °С.
Автор: Воробьева Алина