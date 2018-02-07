В штате Вашингтон туристы засняли маскирующийся под самолет НЛО
Туристы из штата Ванингтон запечатлели на фото НЛО и отправили его исследователям. Инцидент произошел на курорте «Сноквалми-Пасс». Сообщается, что корабль пришельцев замаскировался под самолет.
Один из мужчин случайно посмотрел на небо и заметил там огромный объект в форме сигары, который оставил за собой след. Американец сразу решил снять его на камеру, чтобы впоследствии передать экспертам для изучения.
Длина НЛО достигала километра, сообщается, что корабль не напоминает космическую ракету. Как предположили скептики, в небе могла быть иллюзия. В процессе обсуждения пользователи вспомнили о химтрейлах, которые распыляются в воздухе. Впоследствии такие следы превращаются в облака, но вещества способны контролировать жизнь населения и применяться властями для собственных целей.
Один из мужчин случайно посмотрел на небо и заметил там огромный объект в форме сигары, который оставил за собой след. Американец сразу решил снять его на камеру, чтобы впоследствии передать экспертам для изучения.
Длина НЛО достигала километра, сообщается, что корабль не напоминает космическую ракету. Как предположили скептики, в небе могла быть иллюзия. В процессе обсуждения пользователи вспомнили о химтрейлах, которые распыляются в воздухе. Впоследствии такие следы превращаются в облака, но вещества способны контролировать жизнь населения и применяться властями для собственных целей.
Автор: Валерия Орлова