В Подмосковье электричка сбила мужчину
Накануне вечером, 6 февраля, электричкой на перегоне Малаховка-Удельная Рязанского сообщением Москва, на 47 километре был сбит мужчина в возрасте 43 лет. Эта информация стала известна от пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
Медиками кареты скорой помощи мужчина был госпитализирован с голенным переломом и сотрясением головного мозга, и доставлен в местную больницу в Люберцах.
Как стало известно, пострадавший пытался пройти по железнодорожным путям в неуказанном месте, за что едва не поплатился жизнью.
В настоящее время полицией выясняются обстоятельства происшествия.
Медиками кареты скорой помощи мужчина был госпитализирован с голенным переломом и сотрясением головного мозга, и доставлен в местную больницу в Люберцах.
Как стало известно, пострадавший пытался пройти по железнодорожным путям в неуказанном месте, за что едва не поплатился жизнью.
В настоящее время полицией выясняются обстоятельства происшествия.
Автор: Богданова Ярослава