В Сети появились в продаже раритетные фото с бракосочетания Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
В Сети на сайте Avito пользователь выставил на продажу раритетные фотографии с бракосочетания Пугачевой и Галкина. Снимки сделаны в 1994 году и за них продавец намерен выручить 1000 рублей.
Всего автор объявления предлагает 20 фото и два видеоролика, сделанные в ЗАГСе, где расписывались певец и певица. В кадре они выглядят молодо и достаточно счастливо. Стоит сказать, что этот лот вызвал большой интерес со стороны публики. К слову, в те годы эта свадьба была едва ли не самым значимым событием.
Позднее Алла Пугачева обвенчалась с Филиппом Киркоровым в Израиле в святых местах. С 2011 года Примадонна официально замужем за юмористом Максимом Галкиным. в 2017 году пара также обвенчалась, после чего в Сети возникло множество споров на счет того, можно ли вообще повторять такой обряд.
Всего автор объявления предлагает 20 фото и два видеоролика, сделанные в ЗАГСе, где расписывались певец и певица. В кадре они выглядят молодо и достаточно счастливо. Стоит сказать, что этот лот вызвал большой интерес со стороны публики. К слову, в те годы эта свадьба была едва ли не самым значимым событием.
Позднее Алла Пугачева обвенчалась с Филиппом Киркоровым в Израиле в святых местах. С 2011 года Примадонна официально замужем за юмористом Максимом Галкиным. в 2017 году пара также обвенчалась, после чего в Сети возникло множество споров на счет того, можно ли вообще повторять такой обряд.
Автор: Вера Антонова