Алла Пугачёва смогла за год похудеть на 20 килограммов
За последний год Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой удалось избавиться от 20-ти лишних килограммов. При этом пользователи Сети убеждены, что певица преобразилась, в том числе, благодаря хирургическим вмешательствам и уколам красоты.
В одном из интервью Пугачева призналась, что придерживается жесткой диеты, отказалась от вредных привычек. Она решила соответствовать статусу мамы для своих маленьких детей, а не быть похожей на бабушку.
Как считают пластические хирурги, здесь не обошлось без операций. Сообщается, что первое хирургическое вмешательство Пугачева пережила в 35-летнем возрасте, когда она решила сделать липосакцию. Если говорить обо всем остальном, то предполагается, что Примадонна делала несколько челюстно-лицевых операций, чтобы в своем уже не молодом возрасте выглядеть хорошо. Специалисты посоветовали Пугачевой делать пластику с помощью препаратов, в основе которых присутствуют кидроксиапатит кальция и гиалуроновая кислота.
Пугачева, которой через два месяца исполнился 69 лет, не стесняется показывать фолловерам своё лицо без макияжа. К слову, пользователи поддерживают певицу положительными комментариями.
В одном из интервью Пугачева призналась, что придерживается жесткой диеты, отказалась от вредных привычек. Она решила соответствовать статусу мамы для своих маленьких детей, а не быть похожей на бабушку.
Как считают пластические хирурги, здесь не обошлось без операций. Сообщается, что первое хирургическое вмешательство Пугачева пережила в 35-летнем возрасте, когда она решила сделать липосакцию. Если говорить обо всем остальном, то предполагается, что Примадонна делала несколько челюстно-лицевых операций, чтобы в своем уже не молодом возрасте выглядеть хорошо. Специалисты посоветовали Пугачевой делать пластику с помощью препаратов, в основе которых присутствуют кидроксиапатит кальция и гиалуроновая кислота.
Пугачева, которой через два месяца исполнился 69 лет, не стесняется показывать фолловерам своё лицо без макияжа. К слову, пользователи поддерживают певицу положительными комментариями.
Автор: Валерия Орлова