В Чикаго приедет обновлённый седан Hyundai Sonata Hybrid
На автошоу в Чикаго южнкорейская компания Hyundai Motor привезет модернизированную четырёхдверку Sonata Hybrid. Седан внешне практически ничем не отличается от предшественника, который был показан широкой публике на автосалоне в Нью-Йорке в прошлом году.
На сегодняшний день технические параметры модели Sonata Hybrid не раскрываются. Ожидается, что рестайлинговый седан получить ряд опций, которые увеличат показатели безопасности транспортного средства.
Как сообщили зарубежные СМИ, под капотом автомобиля будет расположена модернизированная силовая установка, состоящая их двухлитрового движка, электромотора и набора аккумуляторных батарей. Её суммарная мощность пока не обнародована. Эксперты напоминают, что мощность гибридного мотора предшественника составляет 193 лошадиных силы.
На сегодняшний день технические параметры модели Sonata Hybrid не раскрываются. Ожидается, что рестайлинговый седан получить ряд опций, которые увеличат показатели безопасности транспортного средства.
Как сообщили зарубежные СМИ, под капотом автомобиля будет расположена модернизированная силовая установка, состоящая их двухлитрового движка, электромотора и набора аккумуляторных батарей. Её суммарная мощность пока не обнародована. Эксперты напоминают, что мощность гибридного мотора предшественника составляет 193 лошадиных силы.
Автор: Валерия Орлова