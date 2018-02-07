Lada Vesta впервые стала самой продаваемой машиной в России
Седану Lada Vesta впервые удалось стать лидером продаж среди новых легковушек в России. Транспортное средство стало первым по реализации в январе прошлого года.
Сообщается, что дилеры продали в первом месяце нового года 6,7 штук седанов, прошедший же показатель составлял 4,1 единиц. Об этом сообщили представители комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Отмечается, что модель Vesta смогла возглавить ТОП продаж впервые с ноября 2015 года, когда автомобиль поступил в официальную реализацию. В перечень наиболее востребованных транспортных средств также вошли: Granta, Largus, 4x4 и XRay.
В лидерах продаж на рынке РФ оказались следующие автомобили: Renault Duster, Sandero, Kaptur и Logan; Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Polo и Tiguan, Sportage, Cee'd и Optima, Toyota RAV4 и Camry, Nissan X-Trail и Qashqai; Cherolet Niva, Mazda CX-5.
Сообщается, что дилеры продали в первом месяце нового года 6,7 штук седанов, прошедший же показатель составлял 4,1 единиц. Об этом сообщили представители комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Отмечается, что модель Vesta смогла возглавить ТОП продаж впервые с ноября 2015 года, когда автомобиль поступил в официальную реализацию. В перечень наиболее востребованных транспортных средств также вошли: Granta, Largus, 4x4 и XRay.
В лидерах продаж на рынке РФ оказались следующие автомобили: Renault Duster, Sandero, Kaptur и Logan; Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Polo и Tiguan, Sportage, Cee'd и Optima, Toyota RAV4 и Camry, Nissan X-Trail и Qashqai; Cherolet Niva, Mazda CX-5.
Автор: Валерия Орлова