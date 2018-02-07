McLaren в 2019 году выпустит новые модели спорткаров
В следующем году появится новая линейка британских спорткаров McLaren. Подавляющее большинство моделей будут гибридными, но предусмотрен ограниченный тираж бензиновых автомобилей.
Первым делом обновят модель 570S, следующее поколение этой машины будет построено на новом карбоновом шасси Monocell II и получит обновленную гибридную установку. Вся новая линия моделей имеет приспособленную базу для аккумуляторов и чисто бензиновых версий будет очень мало.
В сфере электроники автомобили будут иметь возможность автономного управления с ограниченным функционалом. Как заверил глава компании, все в рамках требований законодательства.
Первым делом обновят модель 570S, следующее поколение этой машины будет построено на новом карбоновом шасси Monocell II и получит обновленную гибридную установку. Вся новая линия моделей имеет приспособленную базу для аккумуляторов и чисто бензиновых версий будет очень мало.
В сфере электроники автомобили будут иметь возможность автономного управления с ограниченным функционалом. Как заверил глава компании, все в рамках требований законодательства.
Автор: Северов Андрей