Исследование: Волосатые соски у женщин могут говорить о серьезных болезнях
Волосатые соски у женщин могут говорить о серьезных заболеваниях. Такого мнения придерживаются зарубежные исследователи, которые провели несколько тематических опытов.
По их информации, ничего страшного в наличии волос в области сосков у женщины нет, так как все тело покрыто волосами, но их излишек может говорить о наличии, к примеру, синдрома Кушинга, который появляется из-за наличия большого количества кортизола в организму. Среди других симптомов проблемы – увеличение жировой прослойки на груди, слабость в конечностях, депрессия и так далее. Если недуг не лечить, ситуация может сильно усугубиться.
Эксперты также советуют женщинам с большим количеством волос на сосках обратиться к врачу, так как это может говорить о поликистозе яичников, когда в организме нарушаются работы некоторых систем. В таких случаях следует незамедлительно обследоваться.
По их информации, ничего страшного в наличии волос в области сосков у женщины нет, так как все тело покрыто волосами, но их излишек может говорить о наличии, к примеру, синдрома Кушинга, который появляется из-за наличия большого количества кортизола в организму. Среди других симптомов проблемы – увеличение жировой прослойки на груди, слабость в конечностях, депрессия и так далее. Если недуг не лечить, ситуация может сильно усугубиться.
Эксперты также советуют женщинам с большим количеством волос на сосках обратиться к врачу, так как это может говорить о поликистозе яичников, когда в организме нарушаются работы некоторых систем. В таких случаях следует незамедлительно обследоваться.
Автор: Вера Антонова