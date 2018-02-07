В Ростове во время движения у маршрутки отвалилось колесо
В Ростове у маршрутки прямо во время движения оторвалось колесо. Инцидент был зафиксирован в прошедший вторник, 6 февраля на Июльском переулке недалеко от ЖК «Суворовский».
По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили ростовчане в Сети, подобные случаи являются нормой. В региональном ГИБДД никак не прокомментировали случившееся.
Недавно власти сообщали, что в Ростовской области с городских улиц будут убираться маршрутки, пребывающие в ненадлежащем состоянии.
По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили ростовчане в Сети, подобные случаи являются нормой. В региональном ГИБДД никак не прокомментировали случившееся.
Недавно власти сообщали, что в Ростовской области с городских улиц будут убираться маршрутки, пребывающие в ненадлежащем состоянии.
Автор: Валерия Орлова