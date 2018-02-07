Джим Керри объявил бойкот Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы США
Известный голливудский актер Джим Керри объявил бойкот социальной сети Facebook, поскольку интернет-платформа, по его мнению, нажилась на «российском вмешательстве» в выборы США. Как считает артист, администрация компания не делает ничего, чтобы прекратить это/
Бойкотировать Facebook Керри призвал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Он заявил, что удаляет аккаунт и продает акции, эти же действия артист призывает сделать и других инвесторов. В своей публикации Керри использовал хэштег unfriendfacebook (убрать Facebook из друзей) и сопроводил ее рисунком, на котором изображен «палец вниз».
СМИ напоминают, что в минувшем году социальная сеть признала, что контент, распространяемый аккаунтами, «связанными с Москвой», создавался с целью оказать влияние на выборы президента США.
Бойкотировать Facebook Керри призвал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Он заявил, что удаляет аккаунт и продает акции, эти же действия артист призывает сделать и других инвесторов. В своей публикации Керри использовал хэштег unfriendfacebook (убрать Facebook из друзей) и сопроводил ее рисунком, на котором изображен «палец вниз».
СМИ напоминают, что в минувшем году социальная сеть признала, что контент, распространяемый аккаунтами, «связанными с Москвой», создавался с целью оказать влияние на выборы президента США.
Автор: Валерия Орлова