В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Курьезный случай был заснят камерами наблюдения, установленными в частном доме в городке Саутвик штата Массачусетс в США, где видно, как пес стащив с плиты блины, едва не поджег весь дом. Происшествие случилось в отсутствие владельцев дома.
Камера засняла действия золотистого ретривера, в результате которого и случился пожар. Пес, запрыгнув на электроплиту в попытках достать блин, лапой задел одну из конфорок, та в свою очередь стала нагревать находившийся на ней предмет, спровоцировав возгорание.
Хозяевам дома крупно повезло, ведь вовремя сработала пожарная сигнализация и на вызов прибыла команда пожарников и потушила возгорание. Власти города убедительно просят местных жителей не оставлять без присмотра своих детей и домашних любимцев, способных случайно спровоцировать несчастный случай.
С позволения хозяев питомца, сотрудники местной пожарной службы после инцидента выложили видеозапись в общий доступ.
Камера засняла действия золотистого ретривера, в результате которого и случился пожар. Пес, запрыгнув на электроплиту в попытках достать блин, лапой задел одну из конфорок, та в свою очередь стала нагревать находившийся на ней предмет, спровоцировав возгорание.
Хозяевам дома крупно повезло, ведь вовремя сработала пожарная сигнализация и на вызов прибыла команда пожарников и потушила возгорание. Власти города убедительно просят местных жителей не оставлять без присмотра своих детей и домашних любимцев, способных случайно спровоцировать несчастный случай.
С позволения хозяев питомца, сотрудники местной пожарной службы после инцидента выложили видеозапись в общий доступ.
Автор: Богданова Ярослава