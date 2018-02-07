После слухов о банкротстве мужа Глюкоза уехала в Мексику
Певица Наталя Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, отправилась отдыхать в один из лучших отелей Мексики после появления слухов о банкротстве ее супруга. Таким образом исполнительница решила опровергнуть соответствующую информацию.
В своём профиле в социальной сети Instagram певица делится с фолловерами многочисленными снимками с отдыха, который она проводит на модном курорте Тулум. Остановилась Чистякова-Ионова в отеле Pablo Escobar's Mansion.
Гостиница обладает весьма примечательной историей. Когда-то это здание принадлежало наркобарону Пабло Эскобару. После его смерти особняк долгое время оставался пустым, но впоследствии был переоборудован в шикарные апартаменты. Отель имеет 42 номера, в одном из них остановилась Глюкоза со своим мужем.
Представляя стоимость одних суток в данной гостинице, можно считать то, что слухи о банкротстве супруга не соответствуют действительности. Среди своих многочисленных селфи Глюкоза обнародовала и снимок своего мужа. Она добавила, что обожает путешествовать с возлюбленным.
Внимание подписчиков привлекла одна из последних фотографий певицы. На ней артистка запечатлена в гипюровом наряде желтого цвета, им она подчеркнула зону декольте.
В своём профиле в социальной сети Instagram певица делится с фолловерами многочисленными снимками с отдыха, который она проводит на модном курорте Тулум. Остановилась Чистякова-Ионова в отеле Pablo Escobar's Mansion.
Гостиница обладает весьма примечательной историей. Когда-то это здание принадлежало наркобарону Пабло Эскобару. После его смерти особняк долгое время оставался пустым, но впоследствии был переоборудован в шикарные апартаменты. Отель имеет 42 номера, в одном из них остановилась Глюкоза со своим мужем.
Представляя стоимость одних суток в данной гостинице, можно считать то, что слухи о банкротстве супруга не соответствуют действительности. Среди своих многочисленных селфи Глюкоза обнародовала и снимок своего мужа. Она добавила, что обожает путешествовать с возлюбленным.
Внимание подписчиков привлекла одна из последних фотографий певицы. На ней артистка запечатлена в гипюровом наряде желтого цвета, им она подчеркнула зону декольте.
Автор: Валерия Орлова