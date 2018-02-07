Поклонники раскритиковали Диму Билана за поцелуй с собакой на новом видео
В Сети активно обсуждают фото целующегося Димы Билана с собакой. Поклонники не перестают удивляться поступкам артиста.
Фанаты отметили, что череда странных событий с Биланом продолжается. Сначала на несколько месяцев певец и вовсе пропал из поля зрения. Оказалось, он отдыхал в Исландии. Потом артист решил побриться налысо, а теперь публикует видео, где целуется с собакой.
Особое внимание фанатов привлек загар Билана. «Собаке плевать на мой внешний вид, а вот внутренний волнует», - подписал пост артист, и не стал объяснять, что именно он имеет в виду. Фолловерам по большей части ролик не очень понравился.
Фанаты отметили, что череда странных событий с Биланом продолжается. Сначала на несколько месяцев певец и вовсе пропал из поля зрения. Оказалось, он отдыхал в Исландии. Потом артист решил побриться налысо, а теперь публикует видео, где целуется с собакой.
Особое внимание фанатов привлек загар Билана. «Собаке плевать на мой внешний вид, а вот внутренний волнует», - подписал пост артист, и не стал объяснять, что именно он имеет в виду. Фолловерам по большей части ролик не очень понравился.
Автор: Вера Антонова