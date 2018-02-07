Рубль снижается к доллару и евро
В среду, 7 февраля, рубль начал снижаться по отношению к доллару, а также евро. Об этом говорят данные торгов, проходящих на Московской бирже.
Что касается курса доллара, то он стал больше на 5 копеек. Таким образом, одну единицу национальной валюты США можно приобрести за 56,9 рублей.
Если говорить о евро, то наблюдается увеличение на 18 копеек до отметки 70,55 рубля.
Что касается курса доллара, то он стал больше на 5 копеек. Таким образом, одну единицу национальной валюты США можно приобрести за 56,9 рублей.
Если говорить о евро, то наблюдается увеличение на 18 копеек до отметки 70,55 рубля.
Автор: Валерия Орлова