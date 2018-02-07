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Дочь Александра Малинина Устинья поразила Сеть своим голосом
17-летняя Устинья Малинина, дочь знаменитого певца Александра Малинина, поразила пользователей Сети своим голосом. Ролик сняла мама звездного семейства.

Дочь Александра Малинина Устинья поразила Сеть своим голосом


На видео Малинина поет на репетиции с отцом. Фолловеров восхитил ее голос, многие делали комплименты внешности юной певицы, некоторые отметили, что иметь такие вокальные данные – это божий дар.

Александр Малинин отец многодетного семейства, у него сын Никита 1981 года рождения, дочка Кира 1986 года от второй жены. С третьей женой Эммой Малининой у них вырос сын Антон, а с 2000 года их большое семейство пополнилось двойней Устиньей и Фрол.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:18
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