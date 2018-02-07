Дочь Александра Малинина Устинья поразила Сеть своим голосом
17-летняя Устинья Малинина, дочь знаменитого певца Александра Малинина, поразила пользователей Сети своим голосом. Ролик сняла мама звездного семейства.
На видео Малинина поет на репетиции с отцом. Фолловеров восхитил ее голос, многие делали комплименты внешности юной певицы, некоторые отметили, что иметь такие вокальные данные – это божий дар.
Александр Малинин отец многодетного семейства, у него сын Никита 1981 года рождения, дочка Кира 1986 года от второй жены. С третьей женой Эммой Малининой у них вырос сын Антон, а с 2000 года их большое семейство пополнилось двойней Устиньей и Фрол.
На видео Малинина поет на репетиции с отцом. Фолловеров восхитил ее голос, многие делали комплименты внешности юной певицы, некоторые отметили, что иметь такие вокальные данные – это божий дар.
Александр Малинин отец многодетного семейства, у него сын Никита 1981 года рождения, дочка Кира 1986 года от второй жены. С третьей женой Эммой Малининой у них вырос сын Антон, а с 2000 года их большое семейство пополнилось двойней Устиньей и Фрол.
Автор: Северов Андрей