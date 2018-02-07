Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электромобиль
Компания Hybrid Kinetic Group совместно с итальянским дизайн-ателье Pininfarina привезут в Женеву новый электромобиль. Сообщается, что модель под названием HK GT покажут на предстоящем автосалоне.
По имеющимся данным, общественность увидит только концепт транспортного средства. Под его капотом будет находиться электрическая силовая установка суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Никакие другие технические характеристики автомобиля не обнародованы.
В прошлом году на женевском авто-шоу был представлен седан H600, запас хода которого составил свыше 1 тысячи километров. Модель получила два электромотора суммарной мощностью 800 лошадиных сил.
По имеющимся данным, общественность увидит только концепт транспортного средства. Под его капотом будет находиться электрическая силовая установка суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Никакие другие технические характеристики автомобиля не обнародованы.
В прошлом году на женевском авто-шоу был представлен седан H600, запас хода которого составил свыше 1 тысячи километров. Модель получила два электромотора суммарной мощностью 800 лошадиных сил.
Автор: Валерия Орлова