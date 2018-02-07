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В Сети появились рендерные изображения Nokia 7 Plus
Китайские дизайнеры разместили в Сети рендерные изображения смартфона Nokia 7 Plus от HMD Global, назвав его стоимость и предоставив технические характеристики. Официально девайс презентуют в феврале в Барселоне на MWC-2018.

В Сети появились рендерные изображения Nokia 7 Plus


Разработчики оснастили Nokia 7 Plus 6-дюймовым IPS-дисплеем, занявшим почти всю переднюю часть смартфона, из-за чего дактилоскопический датчик пришлось разместить сзади. Соотношение сторон экрана – 18:9, его разрешение – 2160x1080 pel. Гаджет будет функционировать на базе Snapdragon 660. Объём ОЗУ составит 6 Гб, флеш-памяти – 64 Гб. Создатели девайса выбрали в качестве ОС Android 8.0 Oreo.

Nokia 7 Plus получил основную двойную камеру Carl Zeiss на 12+13 Мп, поддерживающую OIS и 2-х кратный оптический зум. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, а ёмкость аккумулятора – 3,45 тыс. мАч, имеется функция быстрой зарядки. Аппарат оснастят 3,5-миллиметровым разъёмом и портом USB-C.

Nokia 7 Plus оценен в $507. Рендерные изображения девайса предоставило зарубежное издание GizmoChina.



Между тем поклонники финского бренда сообщили, что ожидали от камеры Nokia 8 большего.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 12:27
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