В Сети появились рендерные изображения Nokia 7 Plus

Разработчики оснастили Nokia 7 Plus 6-дюймовым IPS-дисплеем, занявшим почти всю переднюю часть смартфона, из-за чего дактилоскопический датчик пришлось разместить сзади. Соотношение сторон экрана – 18:9, его разрешение – 2160x1080 pel. Гаджет будет функционировать на базе Snapdragon 660. Объём ОЗУ составит 6 Гб, флеш-памяти – 64 Гб. Создатели девайса выбрали в качестве ОС Android 8.0 Oreo.Nokia 7 Plus получил основную двойную камеру Carl Zeiss на 12+13 Мп, поддерживающую OIS и 2-х кратный оптический зум. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, а ёмкость аккумулятора – 3,45 тыс. мАч, имеется функция быстрой зарядки. Аппарат оснастят 3,5-миллиметровым разъёмом и портом USB-C.Nokia 7 Plus оценен в $507. Рендерные изображения девайса предоставило зарубежное издание GizmoChina.Между тем поклонники финского бренда сообщили , что ожидали от камеры Nokia 8 большего.