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Ученые NASA с помощью телескопа «Kepler» обнаружили пригодные для жизни экзокометы
Сотрудники NASA c помощью телескопа Kepler смогли обнаружить небесные тела, которые являются пригодными для жизни. Речь идет об экзокометах, которые осуществляют вращение вокруг звезды, удаленной на 800 световых лет от Солнечной системы.

Ученые NASA с помощью телескопа «Kepler» обнаружили пригодные для жизни экзокометы


По своей массе небесные тела сравнимы с кометой Галлея, то есть они в 245 миллионов раз меньше Луны. В то же время экзокометы оказались довольно крупными для того, чтобы затмевать свет звезды. По словам ученых, этот факт указывает на то, что объект имел газо-пылевый хвост.

Астрономы не уточнили, ведется речь об одной комете или нескольких космических объектах. После анализа свыше 200 тысяч снимков они нашли только один аналогичный случай. По словам ученых, неизвестное тело ненадолго затемнило диск светила с кодовым названием KIC 11084727.

Телескоп Kepler начал работу на орбите 9 лет назад. За это время ученые открытие более 2 тысяч экзопланет. С 2014 года космический аппарат работает по научной программе К2, в рамках которой использует новые методы исследования молодых звезд.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:09
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