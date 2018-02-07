Tesla Илона Маска отправилась к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите
Электрокар Tesla Roadster отправился к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. В этом ему помогает ракета-носитель Falcon Heavy. Об этом сообщил Илон Маск, глава SpaceX, 6 февраля.
Спортивная машина вишневого цвета располагалась на ракете в качестве полезной нагрузки. В салоне расположился манекен в фирменном скафандре SpaceX. В Twitter Илон Маск написал, что третье включение двигателей прошло успешно, ракета миновала орбиту Марса и продолжила свой путь к поясу астероидов.
Известно, что верхняя ступень ракеты Falcon покинула орбиту Земли через 6 часов после того, как состоялся старт пуска.
Спортивная машина вишневого цвета располагалась на ракете в качестве полезной нагрузки. В салоне расположился манекен в фирменном скафандре SpaceX. В Twitter Илон Маск написал, что третье включение двигателей прошло успешно, ракета миновала орбиту Марса и продолжила свой путь к поясу астероидов.
Известно, что верхняя ступень ракеты Falcon покинула орбиту Земли через 6 часов после того, как состоялся старт пуска.
Автор: Вера Антонова