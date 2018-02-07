В Московской области нашли тела супругов с перерезанным горлом
В Московской области в Павловском Посаде обнаружены трупы супругов с перерезанным горлом. Информацию об этом сообщают представители регионального СКР.
Как известно, трупы обнаружены в квартире жилого высотного дома. Рядом с телами находился плачущий младенец. Сразу же на место была вызвана скорая помощь, ребенка направили в Перинатальный центр в Балашихе. Малышу ничего не угрожает. Открыто уголовное дело по статье «Убийство».
Правоохранители выяснили, что недавно в семье появился малыш и пара временно перебралась из Москвы к родственникам в Павловский Посад. При этом отмечается, что квартира изнутри была заперта. Проводится тщательная проверка.
Как известно, трупы обнаружены в квартире жилого высотного дома. Рядом с телами находился плачущий младенец. Сразу же на место была вызвана скорая помощь, ребенка направили в Перинатальный центр в Балашихе. Малышу ничего не угрожает. Открыто уголовное дело по статье «Убийство».
Правоохранители выяснили, что недавно в семье появился малыш и пара временно перебралась из Москвы к родственникам в Павловский Посад. При этом отмечается, что квартира изнутри была заперта. Проводится тщательная проверка.
Автор: Вера Антонова