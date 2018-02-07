Леонид Агутин показал на видео свою поющую дочь Елизавету
Недавно российский певец Леонид Агутин поделился с поклонниками видеороликом на личной страничке в Instagram, на котором поет его дочь. 19-летняя Елизавета Варум, играя на гитаре исполняет песню на английском.
Известно, что юное дарование состоит в музыкальной группе Without Gravity в качестве солистки и по совместительству, является ее создателем. Лиза Варум так же является автором музыки и текста для песен коллектива.
Подписчики Агутина отметили, что девушка выглядит очень соблазнительно, и одарена родительским талантом и способностями в вокале. Видео с скромным названием «Дочь…», где поет девушка уже набрало более 50 тысяч просмотров, а пользователи соцсети никак не могут дать точного ответа на вопрос о сходстве Лизы Варум с кем из родителей больше.
Примечательно, что у Леонида Агутина уже имеется старшая дочь от предыдущих отношений с танцовщицей Марией Воробьевой. 22-летняя Полина живет со своей матерью во Франции, как и ее сводная сестра Лиза Варум.
Известно, что юное дарование состоит в музыкальной группе Without Gravity в качестве солистки и по совместительству, является ее создателем. Лиза Варум так же является автором музыки и текста для песен коллектива.
Подписчики Агутина отметили, что девушка выглядит очень соблазнительно, и одарена родительским талантом и способностями в вокале. Видео с скромным названием «Дочь…», где поет девушка уже набрало более 50 тысяч просмотров, а пользователи соцсети никак не могут дать точного ответа на вопрос о сходстве Лизы Варум с кем из родителей больше.
Примечательно, что у Леонида Агутина уже имеется старшая дочь от предыдущих отношений с танцовщицей Марией Воробьевой. 22-летняя Полина живет со своей матерью во Франции, как и ее сводная сестра Лиза Варум.
Автор: Богданова Ярослава