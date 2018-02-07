Эксперты: В 2019 году в продаже появится смартфон с алмазным экраном
В 2019 году на рынок выйдет смартфон с экраном, защищенным при помощи искусственного алмаза. Разработкой уже занимается компания из США Akhan Semiconductor.
Нанокристаллическая структура нового стекла имеет название Mirage Diamond Glass. Она формируется случайным образом, и это, в свою очередь, препятствует появлению трещин на экране или повреждению материалов под покрытием. На данный момент в Akhan Semiconductor проводят тесты, чтобы убедиться в том, насколько алмазное стекло прочное. Также специалисты стараются свести к минимуму отражательные свойства экрана, чтобы не допустить бликов.
По информации инсайдеров, инновационная разработка Mirage Diamond Glass способна защитить любой гаждет с дисплеем. Первым она будет внедрена в смартфон, релиз которого намечен на начало 2019.
Нанокристаллическая структура нового стекла имеет название Mirage Diamond Glass. Она формируется случайным образом, и это, в свою очередь, препятствует появлению трещин на экране или повреждению материалов под покрытием. На данный момент в Akhan Semiconductor проводят тесты, чтобы убедиться в том, насколько алмазное стекло прочное. Также специалисты стараются свести к минимуму отражательные свойства экрана, чтобы не допустить бликов.
По информации инсайдеров, инновационная разработка Mirage Diamond Glass способна защитить любой гаждет с дисплеем. Первым она будет внедрена в смартфон, релиз которого намечен на начало 2019.
Автор: Вера Антонова