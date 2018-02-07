В ОАЭ обнаружили уникальный BMW 730Li
Уникальный BMW 730Li обнаружили в шоуруме дилерского центра BMW Abu Dhabi Motors. Автоновинка отличается от оригинала удлиненной колесной базой.
Авто BMW 730Li выкрашено в цвет Ruby Black с эффектом металлика. На переднем бампере расположился сплиттер, созданный в ателье 3D Design, на крышке багажника красуется спойлер M Performance. Кроме того на уникальный BMW установлены массивные 21-дюймовые диски.
Для обивки кресел, консоли и передней панели использована красная кожа. Под капотом BMW 730Li стоит 2-литровый турбированный мотор, способный генерировать 258 лошадей. Авто до сотни способно разогнаться за 6,3 секунды. На 100 километров пути двигатель расходует всего 6 литров топлива.
Авто BMW 730Li выкрашено в цвет Ruby Black с эффектом металлика. На переднем бампере расположился сплиттер, созданный в ателье 3D Design, на крышке багажника красуется спойлер M Performance. Кроме того на уникальный BMW установлены массивные 21-дюймовые диски.
Для обивки кресел, консоли и передней панели использована красная кожа. Под капотом BMW 730Li стоит 2-литровый турбированный мотор, способный генерировать 258 лошадей. Авто до сотни способно разогнаться за 6,3 секунды. На 100 километров пути двигатель расходует всего 6 литров топлива.
Автор: Вера Антонова