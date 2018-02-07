Эксперты: Инопланетяне наблюдали за опытом с родстером Tesla в космосе
Исследователи говорят, что инопланетяне наблюдали за опытом SpaceX с отправкой родстера Tesla в космос. Авто вышло на орбиту на борту ракеты Falcon Heavy.
Ракета-носитель Falcon имеет на борту 27 двигателей, суммарная мощность которых превышает силу 18-ти сверхмощных авиалайнеров. Илон Маск, создатель данной ракеты, решил не отпускать ее к поясу астероидов пустым, а загрузил в нее электрокар Tesla. Внутри машины расположился манекен.
Опыт продолжается. За ним следят тысячи людей по всему миру.
Ракета-носитель Falcon имеет на борту 27 двигателей, суммарная мощность которых превышает силу 18-ти сверхмощных авиалайнеров. Илон Маск, создатель данной ракеты, решил не отпускать ее к поясу астероидов пустым, а загрузил в нее электрокар Tesla. Внутри машины расположился манекен.
Опыт продолжается. За ним следят тысячи людей по всему миру.
Автор: Вера Антонова