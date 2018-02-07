Программист расшифровал в картине Роба Майерса код биткоин-кошелька
30-летний программист смог расшифровать код кошелька с биткоинами в картине Роба Майерса. Три года назад там была эквивалентная сумма в 1,8 млн рублей, сейчас 4,9 биткоина можно обменять на 2,5 млн рублей.
Мужчина под ником 1FLAMEN6 смог разгадать код, когда увидел подробности картины в 4К разрешении, которую загрузили на одном из форумов про биткоин. Часть кода была зашифрована в формах и цвете огоньков по сторонам картины, которые дополняли остальную часть шифровки в лентах на углах холста. Все это удалось расшифровать на Java-программе, написанной самим программистом.
1FLAMEN6 потратил на все манипуляции три года жизни, все это время у него возле зеркала висела распечатанная 4К фотография рисунка. Художник не ожидал такого ажиотажа, но это неудивительно, учитывая, как подорожали криптовалюты за последние 3 года.
Мужчина под ником 1FLAMEN6 смог разгадать код, когда увидел подробности картины в 4К разрешении, которую загрузили на одном из форумов про биткоин. Часть кода была зашифрована в формах и цвете огоньков по сторонам картины, которые дополняли остальную часть шифровки в лентах на углах холста. Все это удалось расшифровать на Java-программе, написанной самим программистом.
1FLAMEN6 потратил на все манипуляции три года жизни, все это время у него возле зеркала висела распечатанная 4К фотография рисунка. Художник не ожидал такого ажиотажа, но это неудивительно, учитывая, как подорожали криптовалюты за последние 3 года.
Автор: Северов Андрей