Алёна Кравец показала фанатам пышный бюст на новом снимке
Алена Кравец, известная певица и светская львица, часто обновляет свой Instagram. В этот раз на фото знаменитость показала свой пышный бюст.
В Сети молодая мама часто делится личными фото. На последнем снимке она собиралась показать свое свежее отдохнувшее лицо, но большее внимание фанатов привлекло не оно, а пышный бюст.
«Очень красивый кадр!», «Здесь совсем юная», «Как совершенна и безупречна, грудь отдельный разговор», «Утонченная», - пишут фолловеры под фото и самой Кравец это, скорее всего, очень льстит.
В Сети молодая мама часто делится личными фото. На последнем снимке она собиралась показать свое свежее отдохнувшее лицо, но большее внимание фанатов привлекло не оно, а пышный бюст.
«Очень красивый кадр!», «Здесь совсем юная», «Как совершенна и безупречна, грудь отдельный разговор», «Утонченная», - пишут фолловеры под фото и самой Кравец это, скорее всего, очень льстит.
Автор: Вера Антонова