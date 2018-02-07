Американские ученые создали позволяющий улучшить память имплантат для головного мозга
Специалистами из Соединенных Штатов в области нейрохирургии, был создан имплантат, позволяющий увеличивать активность мозга человека. Научные деятели заключают, что он способен облегчить симптоматику страдающих эпилепсией и другими заболеваниями головного мозга, связанными с травмами.
Научным журналом Nature Communications была напечатана статья, созданная более 20 специалистами из разных университетов Америки, сообщающая об итогах эксперимента, в котором приняли участие 15 эпилептиков. В ней говорится о вытекающих проблемах, связанных с недугом, таких как ухудшение памяти.
Благодаря новому имплантату, который разработали американские ученые, устройством в височную часть коры головного мозга отправляется электроимпульс, помогающий запомнить новую информацию, или обновить воспоминая о забытой.
Тестирование дало результат в качестве увеличения работоспособности мозга с имплантом на 15%.
Научным журналом Nature Communications была напечатана статья, созданная более 20 специалистами из разных университетов Америки, сообщающая об итогах эксперимента, в котором приняли участие 15 эпилептиков. В ней говорится о вытекающих проблемах, связанных с недугом, таких как ухудшение памяти.
Благодаря новому имплантату, который разработали американские ученые, устройством в височную часть коры головного мозга отправляется электроимпульс, помогающий запомнить новую информацию, или обновить воспоминая о забытой.
Тестирование дало результат в качестве увеличения работоспособности мозга с имплантом на 15%.
Автор: Богданова Ярослава