В Москве аферисты обманули стилиста Даны Борисовой Руслана Громова на 120 тысяч рублей

Известный стилист и визажист Руслан Громов в очередной раз стал жертвой мошенников, заплатив аферистам 120 тысяч рублей за несуществующую квартиру на юге Москвы. Жилье он хотел снять для себя и своей семьи.В Москве продолжает расти число мошенничеств – одного из самых популярных источников дохода. Старые и новые схемы работают, сменяя друг друга и зачастую причиняя вред одним и тем же людям. Руслан Громов обратился к риелтору и оплатил его услуги на сумму 40 тысяч рублей, после чего такую же сумму передал хозяйке квартиры – милой и очаровательной пожилой женщине лет семидесяти, затем оплатил депозит – ещё 40 тысяч. В итоге фиктивным оказалось всё, включая бабушку из доброй детской сказки. Полиция на оставленное заявление никак не отреагировала.Руслан Громов решил предупредить всех своих знакомых и поделился этой историей с многочисленными подписчиками в «Instagram», получив в ответ огромное количество комментариев и отзывов. Посыл Громова понятен – нужно бороться с мошенниками и ставить вопрос эффективности правоохранительных органов, но самое главное – повышать юридическую грамотность населения.Напомним, что не так давно сотрудник фотостудии Громова украл у него значительную денежную сумму, которую Руслан откладывал на операцию. Сам фотограф после пропажи денег тоже исчез, а вернувшись через какое-то время стал отрицать свою вину. Руслан написал заявление в полицию, но помощи так и не дождался. Однако его клиентка - Дана Борисова решила поддержать своего мастера и дала Громову необходимые для операции денежные средства.