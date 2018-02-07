Новый смартфон Infinix Hot S3 презентован официально
Официально презентован новый бюджетный смартфон Infinix Hot S3. Характеристики гаджета уже доступны к ознакомлению в Сети.
Infinix Hot S3 будет поставляться с 5,6-дюймовым дисплеем, фронтальной камерой высокого разрешения, 4000 мАч батареей. Кроме того, устройство должно составить конкуренцию представителям таких технологических гигантов, как Xiaomi и Honor.
Infinix Hot S3 обзавелся 32 гигабайтами основной памяти и 3 гигабайтами оперативной памяти. Продажи новинки стартуют 12 февраля по цене всего 140 американских долларов.
Infinix Hot S3 будет поставляться с 5,6-дюймовым дисплеем, фронтальной камерой высокого разрешения, 4000 мАч батареей. Кроме того, устройство должно составить конкуренцию представителям таких технологических гигантов, как Xiaomi и Honor.
Infinix Hot S3 обзавелся 32 гигабайтами основной памяти и 3 гигабайтами оперативной памяти. Продажи новинки стартуют 12 февраля по цене всего 140 американских долларов.
Автор: Вера Антонова