Apple предложила владельцам iPhone вернуть часть денег за замену аккумуляторов
Компания Apple намерена вернуть часть денег владельцам iPhone из-за произведения вынужденного платного ремонта. В декабре прошлого года купертиновцы признались в умышленном замедлении всех поколений фирменных смартфонов.
Логика специалистов заключается в следующем: чем сильнее износ батареи в устройстве, тем хуже оно осуществляет работу. В ряде случае, когда аккумулятор прошел свыше 600 циклов зарядки, разница в быстродействии оценивается как двукратная. Такое положение дел не устроило множество обладателей устройств Apple.
На фоне разгоревшегося скандала купертиновцы не только пообещали отказаться от своей тактики, но и предложили заменить батареи в смартфонах со скидкой 50%. Такое заявление представители компании Apple сделали после вопроса американского сенатора Джона Туна, который поинтересовался, собирается ли «яблочная корпорация» компенсировать владельцам устройств хотя бы часть средств, необходимых на вынужденный ремонт.
Логика специалистов заключается в следующем: чем сильнее износ батареи в устройстве, тем хуже оно осуществляет работу. В ряде случае, когда аккумулятор прошел свыше 600 циклов зарядки, разница в быстродействии оценивается как двукратная. Такое положение дел не устроило множество обладателей устройств Apple.
На фоне разгоревшегося скандала купертиновцы не только пообещали отказаться от своей тактики, но и предложили заменить батареи в смартфонах со скидкой 50%. Такое заявление представители компании Apple сделали после вопроса американского сенатора Джона Туна, который поинтересовался, собирается ли «яблочная корпорация» компенсировать владельцам устройств хотя бы часть средств, необходимых на вынужденный ремонт.
Автор: Валерия Орлова