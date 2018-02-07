Состоялся дебют Volkswagen Golf 110TSI 2018 года
Компания Volkswagen показала новый Golf 110TSI 2018 модельного года. Новинка обзавелась усовершенствованным двигателем и стильной внешностью.
Golf 110TSI 2018 года в сравнении с предшественником стал более компактным, но это не помешало специалистам Volkswagen сделать машину просторной. Модель должна стать хорошим конкурентом Renault Megane GT и Subaru Levorg.
Авто получило систему запуска с кнопки, климатическую двузонную установку, ограничитель скорости, тонировку стекол, круиз-контроль, камеру заднего вида, графический экран, датчики парковки и множество других полезных для водителя функций. Под капотом Volkswagen Golf 110TSI 2018 модельного года находится 4-цилиндровый бензиновый турбированный мотор, который будет работать вместе с коробкой переключения передач «автомат». Стоит модель от 36 000 долларов США.
Golf 110TSI 2018 года в сравнении с предшественником стал более компактным, но это не помешало специалистам Volkswagen сделать машину просторной. Модель должна стать хорошим конкурентом Renault Megane GT и Subaru Levorg.
Авто получило систему запуска с кнопки, климатическую двузонную установку, ограничитель скорости, тонировку стекол, круиз-контроль, камеру заднего вида, графический экран, датчики парковки и множество других полезных для водителя функций. Под капотом Volkswagen Golf 110TSI 2018 модельного года находится 4-цилиндровый бензиновый турбированный мотор, который будет работать вместе с коробкой переключения передач «автомат». Стоит модель от 36 000 долларов США.
Автор: Вера Антонова