Дженифер Лопес вышла в свет в коротком платье российского дизайнера
Известная певица и актриса Дженифер Лопес вышла в свет в очень коротком платье от российского бренда Ester Abner. Наряд знаменитости прокомментировала стилист-имиджмейкер Юлия Климова.
Ходят слухи, что возлюбленный артистки 42-летний бейсболист Алекс Родригес завел роман на стороне. Догадываясь об измене, Дженифер Лопес решила доказать, что, несмотря на возраст, выглядит довольно привлекательно. Пара по-прежнему выходит вместе в свет, следовательно, можно считать появившуюся в Сети информации пустыми сплетнями.
По словам Климовой, она очень рада, что для выхода в свет Лопес выбрала платье из круизной коллекции 2018 года. Ее наряд эксперт назвала интересным, ведь под короткой юбкой скрываются мини-шорты.
Ходят слухи, что возлюбленный артистки 42-летний бейсболист Алекс Родригес завел роман на стороне. Догадываясь об измене, Дженифер Лопес решила доказать, что, несмотря на возраст, выглядит довольно привлекательно. Пара по-прежнему выходит вместе в свет, следовательно, можно считать появившуюся в Сети информации пустыми сплетнями.
По словам Климовой, она очень рада, что для выхода в свет Лопес выбрала платье из круизной коллекции 2018 года. Ее наряд эксперт назвала интересным, ведь под короткой юбкой скрываются мини-шорты.
Автор: Валерия Орлова