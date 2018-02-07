Kia в Индии представила новую модель кроссовера SP Concept
В связи с открытием салона Auto Expo-2018 автомобилей южнокорейского производителя Kia в Нью-Дели, Индия, компания продемонстрировала новый вместительный кроссовер Hyundai Creta – SP Concept. Созданный концепт планируется выпускать на индийском рынке, с присущими ему элементами, но с учетом базового дизайна модели.
Как информируют представители новинки, концепт своими размерами напоминает вместительный Hyundai Creta, который весьма распространен для российского потребителя.
В Индии же модель Kia SP Concept начнет свой выпуск в автосалоны ближе к экватору 2019 года, а в качестве капиталовложения было положено средств на сумму 1,1 миллиарда долларов.
В данный момент не известно, будет ли эта модель предлагаться другим мировым рынкам. Прототип будет оснащен бензиновым двигателем объемом в 1,6 литра, решеткой радиатора в стиле компании Kia «Нос тигра», дверями, особенностью которых будет отсутствие ручек. Модель данного кроссовера, так же будет предполагать дизельный двигатель объемом 1,5 литров.
Как информируют представители новинки, концепт своими размерами напоминает вместительный Hyundai Creta, который весьма распространен для российского потребителя.
В Индии же модель Kia SP Concept начнет свой выпуск в автосалоны ближе к экватору 2019 года, а в качестве капиталовложения было положено средств на сумму 1,1 миллиарда долларов.
В данный момент не известно, будет ли эта модель предлагаться другим мировым рынкам. Прототип будет оснащен бензиновым двигателем объемом в 1,6 литра, решеткой радиатора в стиле компании Kia «Нос тигра», дверями, особенностью которых будет отсутствие ручек. Модель данного кроссовера, так же будет предполагать дизельный двигатель объемом 1,5 литров.
Автор: Богданова Ярослава