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Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных кроссоверов на российском авторынке за январь
Hyundai Creta оказался наиболее популярным кроссовером на российском авторынке. Компакт-кросс за январь показа самые большие показатели продаж в сегменте SUV с отметкой в 3833 единиц, что на 49,5% выше показатель прошлого периода.

Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных кроссоверов на российском авторынке за январь


Вторую позицию занимает KIA Sportage, продемонстрировавший 2-кратный рост уровня спроса, достигнувший планки в 3,07 тысячи автомобилей. На третьей позиции разместился Renault Duster. Этот продукт французской марки приобрели в количестве 2,51 тысяч единиц, что показывает прирост в 35,8%.

Несколько уступает продукт российского автопрома. Модель LADA 4x4 показала продажи в объеме 2,07 тысячи экземпляров, что больше прошлого уровня на 27,1%. Закрывает пятерку SUV с наибольшей популярностью по итогам января Nissan X-Trail, купленный 1,8 тысячи с приростом относительно прошлого месяца в 49,4%. Помимо этого, позиции в ТОП-10 бестселлеров по итогам покупок заняли Chevrolet Niva (1,75 тысячи авто), Renault Kaptur (1,75 тысячи), Volkswagen Tiguan (1,72 тысячи), Toyota RAV4 (1,59 тысячи), а также Mazda CX-5 (1,45 тысячи).

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:42
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