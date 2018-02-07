Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон применяет в жизни знания о БДСМ
Актриса Дакота Джонсон, известная по роли в картине «50 оттенков серого», использует в жизни знания касательно БДСМ. В рамках откровенного интервью она созналась, что именно на съемках кинофильма впервые узнала об этом направлении в сексуальной культуре. После этого она стала практиковать полученные навыки не только во время съемок, но и в повседневной жизни.
По словам Дакоты Джонсон, сниматься в эротической картине она начала в возрасте 23 лет, но интереса к разного рода сексуальным игр у неё не было, поэтому ощущения от новой сферы оказались близки к тому, через что проходила её героиня Анастейша Стил при посещении уроков по БДСМ. Актриса осталась благодарной автору оригинальной книги Э. Л. Джеймс за возможность ощутить себя «сексуально освобожденной».
Как именно она пользуется полученными знаниями в реальной жизни, актриса не уточнила. Дакота Джонсон отметила, что ни в одной из частей «50 оттенков серого» не занималась сексом, несмотря на предположения некоторых фанатов.
По словам Дакоты Джонсон, сниматься в эротической картине она начала в возрасте 23 лет, но интереса к разного рода сексуальным игр у неё не было, поэтому ощущения от новой сферы оказались близки к тому, через что проходила её героиня Анастейша Стил при посещении уроков по БДСМ. Актриса осталась благодарной автору оригинальной книги Э. Л. Джеймс за возможность ощутить себя «сексуально освобожденной».
Как именно она пользуется полученными знаниями в реальной жизни, актриса не уточнила. Дакота Джонсон отметила, что ни в одной из частей «50 оттенков серого» не занималась сексом, несмотря на предположения некоторых фанатов.
Автор: Валерий Антонов