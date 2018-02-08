Первая фотомодель с витилиго Винни Харлоу показала стройную фигуру на пляжных снимках
Фотомодель из Канады Винни Харлоу, которая болеет витилиго, поделилась в Instagram фотографиями отпуска в Майами. Фотосессия набрала много восторженных откликов.
Харлоу не стесняется своей болезни, а наоборот, использует это, как способ саморекламы. Необычный внешний вид помог девушке добиться высот в карьере модели и большую популярность по всему миру.
Популярность фотомодели подтверждают более 2,5 млн фолловеров, сотни тысяч «лайков» и по несколько десятков просмотров.
Харлоу не стесняется своей болезни, а наоборот, использует это, как способ саморекламы. Необычный внешний вид помог девушке добиться высот в карьере модели и большую популярность по всему миру.
Популярность фотомодели подтверждают более 2,5 млн фолловеров, сотни тысяч «лайков» и по несколько десятков просмотров.
Автор: Северов Андрей