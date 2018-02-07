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Ученые в лабораторных условиях воссоздали процесс звездообразования
Ученые из Университета Хоккайдо в Японии и Штутгартского университета в Германии при лабораторных условиях смогли воссоздать процесс звездообразования. Исследователи продемонстрировали, как газ выпускается из-подо льда, что обеспечивает распространение холодной температуры и дает возможность проследить процесс формирования объектов в условиях, приближенных к космическим. Механизм, посредством которого сероводород продуцируется в форме межзвездных облаков, был описан специалистами на страницах Nature Astronomy.

Ученые в лабораторных условиях воссоздали процесс звездообразования


Данный процесс широко известен как химическая десорбция, а его эффективность превысила предполагаемые значения. Молекулярные облака в космосе представляют собой большую редкость, однако являются весьма важными сферами, в которых молекулы формируются и развиваются, вступая в реакции. В условиях более холодного окружения создаются более плотные области и в определенных условиях это приводит к образованию звезд. Теоретически, даже температура -265 °C позволяет всем молекулам за исключением гелия и водорода сконденсироваться в едином ледяном блоке без возможности свободно плавать вокруг. При этом наблюдения позволили доказать, что это не соответствует действительности.

Понимание стоящих за этими процессами принципов имеет решающее значение для пояснения того, как именно химвещества развиваются в подобных холодных облаках. Исследователи представили теорию о высвобождении частиц при помощи химической десорбции с применением избыточной энергии от химреакций. Для доказательства этой возможности применялась экспериментальная система, в которую поместил аморфную твердую воду, замороженную до -265 °C, а также сероводород, который начал реакцию с водородом. Контроль процесса велся при помощи инфракрасной абсорбционной спектроскопии.

«Межзвездная химия имеет огромное значение для понимания процесса формирования звезд, воды, метанола и, вероятно, более сложных видов молекул», - отметили исследователи.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:24
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