Опубликован трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев
В Сети опубликован трейлер игры Swordsman, которая очень похожа на PlayerUnknown’s Battlegrounds, но о самураях. Новинку создали специалисты компаний Dream Game Studio и CubeJoy.
В основе игры лежит концепция режима так называемой «королевской битвы». Пользователи смогут выживать и сражаться на большой карте. Разработчики шутера перенесли все события в средневековую Азию.
В основе игры лежит концепция режима так называемой «королевской битвы». Пользователи смогут выживать и сражаться на большой карте. Разработчики шутера перенесли все события в средневековую Азию.
Swordsman будет доступна уже с 7 февраля. Создатели для начала планируют провести ее тщательное тестирование, дабы выявить все баги до запуска.
Автор: Вера Антонова