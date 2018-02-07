Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
В рамках сегодняшнего заседания Госдумы депутаты в первом чтении единогласно приняли проект, устанавливающий приравнивание минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню ранее установленного прожиточного минимума. Решение вступает в силу с 1 мая нынешнего года.
Проект закона поддержали 428 парламентариев, против не выступил никто, также ни один человек не воздержался от голосования. Об этом рассказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
Предыдущий закон, касающийся повышения МРОТа нижняя палата парламента утвердила в декабре минувшего года. Документ предусматривал повышение показателя до 9489 рублей.
Инициатором выравнивания двух базовых величин стал Владимир Путин. Во время встречи с представителями Тверского вагоностроительного завода президент пообещал, что изменения вступят в силу в мае.
Проект закона поддержали 428 парламентариев, против не выступил никто, также ни один человек не воздержался от голосования. Об этом рассказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
Предыдущий закон, касающийся повышения МРОТа нижняя палата парламента утвердила в декабре минувшего года. Документ предусматривал повышение показателя до 9489 рублей.
Инициатором выравнивания двух базовых величин стал Владимир Путин. Во время встречи с представителями Тверского вагоностроительного завода президент пообещал, что изменения вступят в силу в мае.
Автор: Валерия Орлова