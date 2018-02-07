Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018
exclusive / Происшествия

В Подмосковье младенца насмерть придавил телевизор
В Подмосковье телевизор насмерть придавил двухгодовалую девочку. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Апрелевка. Информацию подтвердили в правоохранительных органов.

В Подмосковье младенца насмерть придавил телевизор


Трагедия, связанная со смертью младенца, произошла около полудня. Мать малышки оставила ее и 4-летнего сына с подругой, а сама отправилась на службу в церковь. Когда женщина, которая присматривала за малолетними детьми, вышли из комнаты, на голову девочки упал телевизор.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, принявшие решение об экстренной госпитализации, однако медики не смогли спасти пострадавшую. По факту случившегося проводится проверка.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:18
Читайте также
Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег
Россияне просят президента защитить их от
Арсений Яценюк призвал США к жёсткой реакции на
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении
В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Рубль снижается к доллару и евро
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Добавление комментария
Последние новости
07.02, 18:33 Инсайдер: Samsung Exynos 9810 поддерживает трёхмерное
07.02, 18:22 В Москве неизвестные напали на ведущего программы
07.02, 18:11 Ученые: Челябинский метеорит прилетел на Землю "с Марса"
07.02, 18:00 Интимные фото Дженнифер Лоуренс в очередной раз попали в
07.02, 17:47 В Москве женщина в "Пятерочке" избила охранника
07.02, 17:38 Илон Маск забыл свой кошелек в запущенной в космос машине
07.02, 17:27 Евгений Парфенов: Виталине Цымбалюк-Романовской грозит
07.02, 17:18 Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег аллергию
07.02, 17:07 На Ставрополье у реки обнаружили труп пропавшего мужчины
07.02, 16:56 Кайли Дженнер показала на снимке новорожденную дочь
07.02, 16:45 Telegram разрешил сайтам авторизировать пользователей
07.02, 16:36 Ольга Бузова после наращивания волос стала похожа на
07.02, 16:28 В Китае испытали первый в мире пассажирский беспилотник
07.02, 16:27 В Подмосковье мужчина одним ударом убил работника
07.02, 16:19 В Тверской области СК проверяет питомник с 160
07.02, 16:14 Анастасия Волочкова решила заняться своей фигурой и
07.02, 16:03 В сеть случайно попали фото флагмана НТС U12 с до
07.02, 15:54 Россияне просят президента защитить их от действий
07.02, 15:54 Самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до
07.02, 15:45 Эштон Кутчер отмечает 40-летний юбилей