В Подмосковье младенца насмерть придавил телевизор
В Подмосковье телевизор насмерть придавил двухгодовалую девочку. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Апрелевка. Информацию подтвердили в правоохранительных органов.
Трагедия, связанная со смертью младенца, произошла около полудня. Мать малышки оставила ее и 4-летнего сына с подругой, а сама отправилась на службу в церковь. Когда женщина, которая присматривала за малолетними детьми, вышли из комнаты, на голову девочки упал телевизор.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, принявшие решение об экстренной госпитализации, однако медики не смогли спасти пострадавшую. По факту случившегося проводится проверка.
Трагедия, связанная со смертью младенца, произошла около полудня. Мать малышки оставила ее и 4-летнего сына с подругой, а сама отправилась на службу в церковь. Когда женщина, которая присматривала за малолетними детьми, вышли из комнаты, на голову девочки упал телевизор.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, принявшие решение об экстренной госпитализации, однако медики не смогли спасти пострадавшую. По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова