На северо-востоке Москвы троллейбус вылетел на тротуар
В Москве водитель троллейбуса потерял управление над транспортным средством, в результате чего заехал на пешеходный тротуар. Инцидент произошел в среду, 7 февраля, на северо-востоке российской столице возле станции метро «Алексеевская».
Авария произошла на проспекте Мира около восьми часов утра. Сообщается, что троллейбус наехал на дорожный знак. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее появлялась информация, что троллейбус врезался в столб. Представители экстренных служб рассказали, что водителю не удалось справиться с управлением общественным транспортом из-за скользкой дороги.
Сотрудники «Мосгортранса» опровергли сведения о том, что троллейбус с пассажирами влетел в столб. По их словам, во время подъезда к остановке только одно колесо заехало на пешеходный тротуар.
Авария произошла на проспекте Мира около восьми часов утра. Сообщается, что троллейбус наехал на дорожный знак. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее появлялась информация, что троллейбус врезался в столб. Представители экстренных служб рассказали, что водителю не удалось справиться с управлением общественным транспортом из-за скользкой дороги.
Сотрудники «Мосгортранса» опровергли сведения о том, что троллейбус с пассажирами влетел в столб. По их словам, во время подъезда к остановке только одно колесо заехало на пешеходный тротуар.
Автор: Валерия Орлова