«Последний богатырь» стал самой кассовой российской лентой 2017 года
Кинокартина режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» удостоился престижной премии «Блокбастер» за рекордные сборы в прокате. Приключенческий фильм вышел на экраны в прошлом году. Киноленте «Последний богатырь» удалось собрать свыше 1,7 миллиарда рублей.
В прошедший вторник, 6 февраля, состоялась церемония вручения наград, организатором которой выступило издание «Кинобизнес сегодня». На мероприятии также был отмечен фильм Сарик Андресяна «Защитники». Картина показала лучшие результаты по кассовым сборам в зарубежном прокате.
В номинации «Лучший продюсер» победил Антон Златопольский, активно занимающийся продвижением кинолент «Салют-7», Притяжение», «Движение вверх». К слову, последняя также бьет все рекорды по кассовым сборам.
В прошедший вторник, 6 февраля, состоялась церемония вручения наград, организатором которой выступило издание «Кинобизнес сегодня». На мероприятии также был отмечен фильм Сарик Андресяна «Защитники». Картина показала лучшие результаты по кассовым сборам в зарубежном прокате.
В номинации «Лучший продюсер» победил Антон Златопольский, активно занимающийся продвижением кинолент «Салют-7», Притяжение», «Движение вверх». К слову, последняя также бьет все рекорды по кассовым сборам.
Автор: Валерия Орлова