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Сергей Жуков удивил фанатов ярким снимком с трансвеститами
Солист легендарной группы «Руки вверх» Сергей Жуков на своей странице в социальной сети Instagram обнародовал фотографию, которая удивила фанатам. На снимке певица предстал вместе с трансвеститами.

Сергей Жуков удивил фанатов ярким снимком с трансвеститами


В подписи к публикации Жуков в шутливой форме объяснил, что намерен продюсировать новый коллектив. Именно трансветситы станут его участниками. Музыкант якобы назовет проект «Spice Boys». Жуков поинтересовался у поклонников, какой бы вариант выбрали они. В комментариях фолловера солиста «Руки вверх» начали писать всевозможные предложения, касающиеся состава новой группы.

Большинство отметили, что российский исполнитель обладают потрясающим чувством юмора. За короткое время пост Сергея Жукова собрал огромное количество лайков. Сейчас певец со своей семьей находится на отдыхе в Таиланде. Ежедневно он публикует фотоотчеты о том, как проводит время.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:31
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