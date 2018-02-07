Ученые из США доказали влияние тусклого света на работу мозга
Учеными из государственного университета Мичигана в Соединенных Штатах было выяснено, что степень освещенности помещения где находится человек, напрямую зависит от работоспособности его мозга. Так исследователями был проведен эксперимент на грызунах, позволивший понять, что из-за длительного отсутствия света крысы проявили забывчивость по отношению к привычным маршрутам.
Это произошло с упадком когнитивной деятельности мозга грызунов, и научные деятели предполагают высокую вероятность появления подобных симптомов и у людей.
Примечательно, что после окончания эксперимента, вернувшись в нормальные условия освещенности, работа головного мозга крыс пришла в норму.
Еще одна партия крыс, подвергнутая исследованию, была помещена под яркий свет на 4 недели. Работа гиппокампа мозга на много увеличилась, и помимо этого мозговая деятельность крыс абсолютно возобновилась.
Стало известно, что продолжительное влияние слабого света значительно уменьшило нейротрофический фактор. Это дало основания считать, что в дальнейшем изменения уровня группы нейронов, более известной как орксин, будут влиять на функционирование головного мозга людей преклонного возраста и тех, кто имеет болезни глаз.
Львиная доля населения планеты подвергается недостатку яркого света. Это обуславливается спецификой и месторасположением рабочего места человека. В дальнейшем ученые продолжат свою научную работу в этой области для определения воздействия света на человеческий мозг.
Это произошло с упадком когнитивной деятельности мозга грызунов, и научные деятели предполагают высокую вероятность появления подобных симптомов и у людей.
Примечательно, что после окончания эксперимента, вернувшись в нормальные условия освещенности, работа головного мозга крыс пришла в норму.
Еще одна партия крыс, подвергнутая исследованию, была помещена под яркий свет на 4 недели. Работа гиппокампа мозга на много увеличилась, и помимо этого мозговая деятельность крыс абсолютно возобновилась.
Стало известно, что продолжительное влияние слабого света значительно уменьшило нейротрофический фактор. Это дало основания считать, что в дальнейшем изменения уровня группы нейронов, более известной как орксин, будут влиять на функционирование головного мозга людей преклонного возраста и тех, кто имеет болезни глаз.
Львиная доля населения планеты подвергается недостатку яркого света. Это обуславливается спецификой и месторасположением рабочего места человека. В дальнейшем ученые продолжат свою научную работу в этой области для определения воздействия света на человеческий мозг.
Автор: Богданова Ярослава