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Ученые из США доказали влияние тусклого света на работу мозга
Учеными из государственного университета Мичигана в Соединенных Штатах было выяснено, что степень освещенности помещения где находится человек, напрямую зависит от работоспособности его мозга. Так исследователями был проведен эксперимент на грызунах, позволивший понять, что из-за длительного отсутствия света крысы проявили забывчивость по отношению к привычным маршрутам.

Ученые из США доказали влияние тусклого света на работу мозга


Это произошло с упадком когнитивной деятельности мозга грызунов, и научные деятели предполагают высокую вероятность появления подобных симптомов и у людей.

Примечательно, что после окончания эксперимента, вернувшись в нормальные условия освещенности, работа головного мозга крыс пришла в норму.

Еще одна партия крыс, подвергнутая исследованию, была помещена под яркий свет на 4 недели. Работа гиппокампа мозга на много увеличилась, и помимо этого мозговая деятельность крыс абсолютно возобновилась.

Стало известно, что продолжительное влияние слабого света значительно уменьшило нейротрофический фактор. Это дало основания считать, что в дальнейшем изменения уровня группы нейронов, более известной как орксин, будут влиять на функционирование головного мозга людей преклонного возраста и тех, кто имеет болезни глаз.

Львиная доля населения планеты подвергается недостатку яркого света. Это обуславливается спецификой и месторасположением рабочего места человека. В дальнейшем ученые продолжат свою научную работу в этой области для определения воздействия света на человеческий мозг.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 15:09
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