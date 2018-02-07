NASA: Северо-западный ветер негативно повлиял на циклон «Себиль»
Спутник NASA Aqua после прохождения над Южной частью Тихого океана отметил, что смещение ветра оказывает отрицательное воздействием на тропический циклон «Себиль». Как прогнозируют специалисты, в скором времени он ослабнет из-за понижения температуры поверхности моря.
На борту спутника установлено спектрорадиометрическое оборудование, которое передало ученым снимки, демонстрирующие смещение основного числа грозовых облаков из центра в юго-восточную сторону. Это произошло вследствие воздействия северо-западного ветра. В данном квадрате присутствовала только одна тонкая полоса облаков.
В прошедший понедельник, 5 февраля, циклон «Себиль» фиксировался на координатах 13,9 градусов к югу и 81,6 градусов к востоку. От острова Диего-Гарсия она находился на расстоянии 1135 морских миль. Движение в южном направлении осуществлялось на скорости 16,6 километров в час. Если говорить о максимальных устойчивых ветрах, то в этой местности имели место быть показатели, достигающие 83,3 километров в час.
Как подчеркнули в объединенном Центре предупреждения о тайфунах, в дальнейшем циклон будет слабеть, поскольку температура поверхности моря опускается ниже 80 градусов по Фаренгейту. Что касается вертикальных сдвигов ветра, то они остаются стабильно высокими.
На борту спутника установлено спектрорадиометрическое оборудование, которое передало ученым снимки, демонстрирующие смещение основного числа грозовых облаков из центра в юго-восточную сторону. Это произошло вследствие воздействия северо-западного ветра. В данном квадрате присутствовала только одна тонкая полоса облаков.
В прошедший понедельник, 5 февраля, циклон «Себиль» фиксировался на координатах 13,9 градусов к югу и 81,6 градусов к востоку. От острова Диего-Гарсия она находился на расстоянии 1135 морских миль. Движение в южном направлении осуществлялось на скорости 16,6 километров в час. Если говорить о максимальных устойчивых ветрах, то в этой местности имели место быть показатели, достигающие 83,3 километров в час.
Как подчеркнули в объединенном Центре предупреждения о тайфунах, в дальнейшем циклон будет слабеть, поскольку температура поверхности моря опускается ниже 80 градусов по Фаренгейту. Что касается вертикальных сдвигов ветра, то они остаются стабильно высокими.
Автор: Валерия Орлова